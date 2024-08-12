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Влада РФ заявила, що на Курщині ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів

Марія Науменко
12 серпня, 2024 понедiлок
15:35
Війна з Росією Курська область

У понеділок, 12 серпня, тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині

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Про це інформує російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Ситуація у Курській області складна, під контролем противника 28 населених пунктів", - заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов на нараді у Путіна, зауваживши, що довжина фронту – 12 км, ширина – 40 км.

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За його словами, станом на понеділок, 12 серпня, із прикордонних районів Курської області виїхали приблизно 121 тисяча жителів.

Однак, як стверджує Смирнов, місцева влада наразі не має інформації про долю близько 2 тисяч людей, які перебувають у цих 28 населених пунктах. 

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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