"Окупанти не жаліють піхоту, не вивозять поранених, а ті пʼють воду з калюж": у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку

Про це він розповів в етері "Еспресо".

Що стосується планів росіян на Лиманському напрямку, вони хочуть повернути собі контроль над Лиманом, яким володіли на початку повномасштабного вторгнення, але згодом він був звільнений Силами оборони України.

"Зараз ворог прагне відновити своє панування, але ми стоїмо і відбиваємо атаки. Ситуація ускладнюється через постійне збільшення кількості ворожих сил. Вони не жаліють свою піхоту, часто їх солдати йдуть без зброї, піхотинці погано одягнені. Росіяни не вивозять своїх поранених, які змушені пити воду з калюж", - зазначив Білоусов.

За його словами, ситуація залишається напруженою вже близько місяця, оскільки ворог комбінує механізовані та піхотні штурми. Але окупанти зазнають значних втрат.

"Російська піхота зазвичай наступає невеликими групами до 10 осіб, а під час механізованих штурмів до них додається ще більше піхоти, яку БТР або БМП довозять ближче до наших позицій для штурму. Але й ми не відпочиваємо, постійно працюємо. Наші піхота, FPV-дрони та важкі ударні дрони працюють і вдень, і вночі, щоб вибити ворога з окопів та бліндажів. Наприклад, за цей місяць наша рота розвідки знищила майже дві ворожі роти", - повідомив Білоусов.

Ворог намагається форсувати річку Жеребець. Там є так звані дамби, є можливість пересуватися пішки, технікою, зауважив начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр.

"Групами можна перейти ці дамби, іноді це вдається ворогу. Ситуація динамічна, але ми намагаємося локалізувати їх і не давати просуватися далі. Є можливість підірвати дамби, щоб ворог не міг ними користуватися, але все вирішує наше вище керівництво. Наразі дамби залишаються цілими", - додав він.