На фронті від початку доби відбулось 166 боєзіткнень, найскладніша ситуація на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Росіяни продовжують атакувати прикордонні населені пункти України, зокрема, Олександрівку, Стару Гуту, Есмань Сумської області, Леміщине, Тимофіївку Харківської області та Леонівку Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця з початку доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення закінчилося, ще сім – тривають дотепер.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 32 рази поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Незавершеними залишилися дев'ять атак противника.

На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка противник двічі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок. Незавершеними залишилися дев’ять атак противника.

На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік Торецька. Дотепер точаться ще два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 49 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новополтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 19 боєзіткнень – досі тривають.

На Новопавлівському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції Сил оборони біля Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного, три боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару некерованими ракетами в районі населеного пункту П'ятихатки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони протягом доби відбили 10 атак російських загарбників, ще вісім атак тривають. Росіяни здійснили понад 160 обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, додали в Генштабі.