Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На фронті від початку доби відбулось 166 боєзіткнень, найскладніша ситуація на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулось 166 боєзіткнень, найскладніша ситуація на Покровському напрямку

Юлія Лаврук
10 січня, 2025 п'ятниця
16:32
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 10 січня на російсько-українському фронті відбулось 166 бойових зіткнень, з них 49 – на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Росіяни продовжують атакувати прикордонні населені пункти України, зокрема, Олександрівку, Стару Гуту, Есмань Сумської області, Леміщине, Тимофіївку Харківської області та Леонівку Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках 

На Харківському напрямку поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця з початку доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення закінчилося, ще сім – тривають дотепер.

На Лиманському напрямку російська армія атакувала 32 рази поблизу населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Незавершеними залишилися дев'ять атак противника.

На Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка противник двічі атакував позиції українських військ. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок. Незавершеними залишилися дев’ять атак противника.

На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік Торецька. Дотепер точаться ще два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 49 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новополтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 19 боєзіткнень – досі тривають.

На Новопавлівському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції Сил оборони біля Костянтинополя, Зеленівки, Розливу, Роздольного, Великої Новосілки та Нескучного, три боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційного удару некерованими ракетами в районі населеного пункту П'ятихатки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони протягом доби відбили 10 атак російських загарбників, ще вісім атак тривають. Росіяни здійснили понад 160 обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, додали в Генштабі.

  • Протягом минулої доби, 9 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 161 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові й наступальні дії ворога.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Курськ
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Кріштіану Роналду
Автор Влад Дідусь
10 січня, 2025 п'ятниця
Перший в історії футболу: Роналду встановив нове шалене досягнення
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
+7.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.25
    Купівля 42.25
    Продаж 42.97
  • EUR
    Купівля 43.48
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 січня
17:02
Бундестаг
У Бундестазі розпочали перевірку розмови Маска з кандидаткою у канцлери ФРН від ультраправих Вайдель
16:47
Дмитро Підручний
Підручний зупинився у 6 секундах від топ-3 спринту на КС з біатлону
16:44
ЗСУ
ЗСУ завдали високоточного удару по ворожому командному пункту в окупованому Світлодарську
16:38
ЗСУ
У Польщі контракт із ЗСУ підписала друга група добровольців Українського легіону, серед них кілька жінок
16:38
Німеччина уряд
У Німеччині обговорюють можливість збиття підозрілих безпілотників
16:37
Ексклюзив
санкції проти РФ
Загроза обвалу економіки РФ може змусити Путіна задуматися про припинення війни, - колишній головний військовий прокурор Чумак
16:25
Морський порт
Нова влада Сирії не дозволяє російським кораблям зайти у порт Тартус
16:16
Дмитро Лубінець
Лубінець закликав ВР посилити відповідальність за продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім
16:10
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Це велика безвідповідальність: громадський діяч Матерняк про резонансну заяву кандидата у президенти Польщі Навроцького щодо України
16:01
Кіт, коробка з живими метеликами та $6 тис.: що забували пасажири в поїздах Укрзалізниці у 2024 році
16:00
OPINION
Аліса в країні Маска. Чи допоможе соратник Трампа тріумфу ультраправих в Німеччині?
16:00
Роберт Фіцо
Фіцо стверджує, що Путін пообіцяв "виконувати зобовʼязання" щодо постачання російського газу Словаччині
15:57
Оновлено
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що Путін готовий до зустрічі з Трампом без умов. МЗС України відреагувало
15:56
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Прем'єр Британії Стармер анонсував поїздку до Києва найближчими тижнями
15:52
Тейлор Свіфт
Billboard назвав десятку найкращих артистів XXI століття, на першому місці - Тейлор Свіфт
15:45
ЗСУ
У Міноборони розповіли, що входитиме до "Пакунка пораненого"
15:41
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін не полетить на інавгурацію Трампа, але відправить до США свого представника, - FT
15:31
У Дії до штрафів за порушення ПДР додали фото і відео з камер автофіксації
15:25
сміттєзвалище, сміття
В Україні планують побудувати ТЕЦ на паливі з відходів
15:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Алек Болдвін
Алек Болдвін подав позов проти прокурора та посадовців Санта-Фе через справу про вбивство українки Гатчінс
15:09
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 січня: за скільки можна купити євро та долар у банках
14:59
підземна школа у Харкові
"Уважно розраховуємо кошти": Шмигаль розповів про створення підземних шкіл у прифронтових областях
14:53
Гурт 5'nizza російською мовою оголосив про тур Європою. Українці обурилися
14:51
У Ростовській області ЗСУ та СБУ уразили склад зберігання російських дронів, – ЗМІ
14:36
Наталка Діденко
Наталка Діденко попередила про похолодання: прогноз погоди на вихідні
14:36
Шмигаль
У 2025 році одним із пріоритетів уряду буде реформа митниці, – Шмигаль
14:28
OPINION
Як український закон про Telegram допоможе Європі дати відсіч агресії
14:05
OPINION
Найбільше на горіхи від Трампа дістанеться Німеччині
13:58
Газмережі
Уряд забронює понад норму ремонтні бригади облгазів
13:53
Микола Тищенко
Підозрюваний у викраденні ексвійськового нардеп Тищенко знову не з'явився в суді
13:48
Кіт Келлог
Спецпредставник Трампа Келлог переніс візит до Києва з юридичних причин, - МЗС України
13:31
Іван Гаврилюк
Для доопрацювання та передачі законопроєкту про демобілізацію у Верховну Раду потрібно ще хоча б три місяці, - перший заступник міністра оборони Гаврилюк
13:28
Оновлено
Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні
Зеленський в Італії зустрівся з прем'єркою Мелоні та президентом Маттареллою: про що говорили
13:20
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Видатки на озброєння та військову техніку зростуть до рекордних 739 млрд грн, - Шмигаль про оборонний бюджет
12:51
Ексклюзив
трамп путін
Остаточна версія ставлення США до України буде сформована після зустрічі Путіна з Трампом, - голова ГО "Україна в НАТО" Романюк
12:51
У столиці скасували презентацію книжки "Київ Михайла Булгакова"
12:40
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: припинення транзиту нафти з РФ порушить угоду про Асоціацію з ЄС і договір до Енергетичної хартії
12:38
У Києві попрощались із загиблим на війні морським піхотинцем Андрієм Кузьменком
12:06
Вийшов тизер української романтичної комедії "Відпустка наосліп"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV