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Засіб ППО, 10 танків і 1570 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1570 військових. Сили оборони також знищили 10 ворожих танків і 28 артилерійських систем
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,
- танків ‒ 9751 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 271 (+18) од,
- артилерійських систем – 21 817 (+28) од,
- РСЗВ – 1260 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 958 (+74),
- крилаті ракети ‒ 3017 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 534 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 3692 (+3) од.
Дані уточнюються.
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