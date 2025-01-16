"Мир завдяки силі": очільник МЗС Нідерландів оголосив про нову допомогу в Києві
Президент Володимир Зеленський 16 січня в Києві зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом та обговорив ключові напрями майбутнього співробітництва між державами. Також Амстердам оголосив про виділення пакетів допомоги Україні на €7 млн та €20 млн
Про це український лідер повідомив у telegram.
"Обговорили посилення співпраці між українськими та нідерландськими оборонними компаніями, окресливши ключові напрями майбутнього співробітництва", - написав він.
Водночас Велдкамп підтвердив, що Нідерланди вірять у принцип "мир завдяки силі".
"Ми віримо в принцип "мир завдяки силі", і Україна має сидіти за столом переговорів у найсильнішій позиції. Нідерланди залишатимуться надійним партнером України", - наголосив міністр Нідерландів.
"Справедливий мир для України та Європи може бути досягнутий лише через сильну позицію на полі бою. Це правильний шлях для тиску на Росію та примусу її до миру", - додав президент.
Пакети допомоги від Нідерландів
Також нідерландський очільник МЗС зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою й оголосив про виділення Києву двох додаткових пакетів допомоги.
Нідерланди нададуть Україні €7 млн у межах Комплексного пакету допомоги, координованого НАТО. Водночас €20 млн від Амстердама підуть у Фонду енергетичної підтримки України.
Глава МЗС України зазначив, що держава разом із Нідерландами працює над запуском щорічної двосторонньої міжурядової конференції. Сибіга також додав, що такий формат сприятиме просуванню України до вступу в Євросоюз та виведе українсько-нідерландські відносини на новий рівень партнерства.
- У грудні Велдкамп оголосив про виділення для України €22 млн допомоги, яка піде на системи ППО та розвиток кіберстійкості.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.16 Купівля 42.16Продаж 42.76
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе