"Мир завдяки силі": очільник МЗС Нідерландів оголосив про нову допомогу в Києві

Про це український лідер повідомив у telegram.

"Обговорили посилення співпраці між українськими та нідерландськими оборонними компаніями, окресливши ключові напрями майбутнього співробітництва", - написав він.

Водночас Велдкамп підтвердив, що Нідерланди вірять у принцип "мир завдяки силі".

"Ми віримо в принцип "мир завдяки силі", і Україна має сидіти за столом переговорів у найсильнішій позиції. Нідерланди залишатимуться надійним партнером України", - наголосив міністр Нідерландів.

"Справедливий мир для України та Європи може бути досягнутий лише через сильну позицію на полі бою. Це правильний шлях для тиску на Росію та примусу її до миру", - додав президент.

Пакети допомоги від Нідерландів

Також нідерландський очільник МЗС зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою й оголосив про виділення Києву двох додаткових пакетів допомоги.

Нідерланди нададуть Україні €7 млн у межах Комплексного пакету допомоги, координованого НАТО. Водночас €20 млн від Амстердама підуть у Фонду енергетичної підтримки України.

Глава МЗС України зазначив, що держава разом із Нідерландами працює над запуском щорічної двосторонньої міжурядової конференції. Сибіга також додав, що такий формат сприятиме просуванню України до вступу в Євросоюз та виведе українсько-нідерландські відносини на новий рівень партнерства.