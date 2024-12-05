ППО та кіберстійкість: Нідерланди виділять €22 млн допомоги для України
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп про виділення для України €22 млн допомоги, яка піде системи ППО та розвиток кіберстійкості
Про це він написав у Х.
"На вчорашній Раді Україна-НАТО я також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України", - йдеться у дописі.
За його словами, країна виділяє додаткові €22 млн на проєкти, спрямовані на протиповітряну оборону та кіберстійкість України.
Велдкамп також наголосив, що дії Росії становлять пряму загрозу для НАТО - своїм масованим нарощуванням військової присутності, вторгненнями у повітряний простір і актами саботажу.
- Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передала Україні три пускові установки зенітних ракетних комплексів Patriot.
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