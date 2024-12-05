ППО та кіберстійкість: Нідерланди виділять €22 млн допомоги для України

Про це він написав у Х.

"На вчорашній Раді Україна-НАТО я також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України", - йдеться у дописі.

За його словами, країна виділяє додаткові €22 млн на проєкти, спрямовані на протиповітряну оборону та кіберстійкість України.

Велдкамп також наголосив, що дії Росії становлять пряму загрозу для НАТО - своїм масованим нарощуванням військової присутності, вторгненнями у повітряний простір і актами саботажу.