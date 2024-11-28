Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що його країна передала Україні три пускові установки зенітних ракетних комплексів Patriot
Про це він написав у соцмережі Х.
"Українці зіткнулися з важкою зимою, оскільки руйнівні авіаудари тривають. Саме тому ми передали 3 пускові установки Patriot. Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.
- Раніше Нідерланди пообіцяли зміцнювати партнерство з Україною у сфері безпеки та оборони, зокрема, виділяти фінансування для виробництва технологічних озброєнь.
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