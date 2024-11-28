Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

Про це він написав у соцмережі Х.

"Українці зіткнулися з важкою зимою, оскільки руйнівні авіаудари тривають. Саме тому ми передали 3 пускові установки Patriot. Це рятує життя та захищає життєво важливу інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.



Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.



Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024