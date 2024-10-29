Нідерланди допоможуть Україні фінансувати й розвивати новітні оборонні технології

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України з питань євроінтеграції Сергія Боєва з аташе з питань оборони при Посольстві Нідерландів полковником Йохханейсом Хоппенрейсом, передає Міноборони.

Під час зустрічі сторони обговорили реалізацію угоди про співробітництво у сфері безпеки, яку підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр Нідерландів Марк Рютте у березні цього року, а також розвиток співробітництва в рамках ініціатив з нарощування виробництва безпілотних систем та інших сучасних оборонних продуктів.

Заступник міністра оборони підкреслив важливість стратегічної підтримки з боку Нідерландів, зокрема, надання критично важливого озброєння, фінансування українського ОПК, а також стимулювання спільних проєктів між оборонними індустріями України та Нідерландів.

Також сторони домовилися про впровадження зворотного зв'язку в рамках цих ініціатив, що дозволить швидко оновлювати та вдосконалювати оборонні рішення на основі досвіду застосування на полі бою.