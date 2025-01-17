РФ намагається сформувати окупаційні адміністрації завдяки "ветеранам СВО", - Спротив
На ТОТ України росіяни мають кадровий дефіцит своїх адміністрацій, які вони намагаються заповнити "ветеранами СВО"
Про це пише Центр національного спротиву.
"Росіяни через три роки повномасштабного вторгнення так і не змогли повністю сформувати окупаційні адміністрації. Одним з рішень Кремля, яке має подолати кадровий дефіцит на тимчасово окупованих територіях, є залучення так званих ветеранів СВО до роботи в РОА", - стверджують у ЦНС.
Така програма ворога має назву "Час героїв", додають у повідомленні.
"Проте й тут росіяни мають складнощі, адже за умовами програми колишній бойовик має мати хоч деякі інтелектуальні властивості, а також вищу освіту. Проте найти таких кандидатів в окупаційній армії є завданням не з легких", - зауважує ЦНС.
- У грудні стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України реалізують програму розбудови телерадіомережі для насадження своєї пропаганди.
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