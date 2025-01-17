РФ намагається сформувати окупаційні адміністрації завдяки "ветеранам СВО", - Спротив

Про це пише Центр національного спротиву.

"Росіяни через три роки повномасштабного вторгнення так і не змогли повністю сформувати окупаційні адміністрації. Одним з рішень Кремля, яке має подолати кадровий дефіцит на тимчасово окупованих територіях, є залучення так званих ветеранів СВО до роботи в РОА", - стверджують у ЦНС.

Така програма ворога має назву "Час героїв", додають у повідомленні.

"Проте й тут росіяни мають складнощі, адже за умовами програми колишній бойовик має мати хоч деякі інтелектуальні властивості, а також вищу освіту. Проте найти таких кандидатів в окупаційній армії є завданням не з легких", - зауважує ЦНС.