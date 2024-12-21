Росіяни на ТОТ почали розбудовувати телерадіомережу для посилення пропаганди, - ЦНС
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України реалізують програму розбудови телерадіомережі для насадження своєї пропаганди
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Як зазначається, окупанти почали програму розбудови та модернізації теле- та радіовеж у грудні 2024 року. Завершити планують у першому півріччі наступного року.
За даними ЦНС, загарбники мають на меті максимально покрити сигналом всі захоплені населені пункти, аби мати змогу "промивати мізки більшій кількості населення".
Натомість доступ до непідконтрольних джерел інформації блокується.
"Центр національного спротиву закликає мешканців вільних територій передавати родичам та знайомим інформацію щодо справжнього стану речей", - додали у Спротиві.
- Крім того, раніше повідомлялося, що російські загарбники прослуховують приватні розмови у публічних місцях та телефоном мешканців тимчасово окупованих територій України з метою виявити "нелояльне" населення.
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