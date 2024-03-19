Росіяни прослуховують розмови населення ТОТ, щоб виявити "нелояльних мешканців", - Спротив
Російські загарбники прослуховують приватні розмови у публічних місцях та по телефону мешканців тимчасово окупованих територій України з метою виявити "нелояльне" населення
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що ворог збільшив кількість обладнання для прослуховування населення тимчасово окупованих українських територій.
У ЦНС підкреслюють, що мова йде про обладнання для прослуховування телефонних дзвінків і для розмов на вулиці, зокрема - шляхом запису в громадських закладах і на зупинках.
Розмови мешканців ТОТ по телефону окупанти прослуховують в автоматичному режимі за ключовими словами, а також у ручному режимі, якщо мешканці "нелояльні".
Водночас на Херсонщині РФ вкотре здійснила низку рейдів по житлових домівках, у ході яких окупанти допитували місцевих та перевіряли їхні документи й мобільні телефони.
- 19 березня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України особовому складу РФ заборонили розмовляти із місцевими, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.
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