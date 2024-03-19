Росіяни прослуховують розмови населення ТОТ, щоб виявити "нелояльних мешканців", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відомо, що ворог збільшив кількість обладнання для прослуховування населення тимчасово окупованих українських територій.

У ЦНС підкреслюють, що мова йде про обладнання для прослуховування телефонних дзвінків і для розмов на вулиці, зокрема - шляхом запису в громадських закладах і на зупинках.

Розмови мешканців ТОТ по телефону окупанти прослуховують в автоматичному режимі за ключовими словами, а також у ручному режимі, якщо мешканці "нелояльні".

Водночас на Херсонщині РФ вкотре здійснила низку рейдів по житлових домівках, у ході яких окупанти допитували місцевих та перевіряли їхні документи й мобільні телефони.