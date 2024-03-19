Окупантам заборонили розмовляти із жителями ТОТ, бо ті передають інформацію Силам оборони, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях особовому складу РФ заборонили розмовляти із місцевими, якщо цього не вимагають посадові обов’язки
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що велику кількість інформації місцеві потім передають Силам оборони, це і покликало посилення недовіри до цивільних. Тому всі частини, які розміщені на тимчасово окупованих територія, отримали інструкцію зайвий раз не розмовляти з людьми.
"Це вкотре свідчить, що ворог досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на цій землі. Таким чином всі його рухи всеодно стануть відомі й розплата прийде до кожного", - зазначають в ЦНС.
- 18 березня стало відомо, що окупанти планують розбудувати мережу центрів військово-патріотичного виховання молоді на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.
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