Окупантам заборонили розмовляти із жителями ТОТ, бо ті передають інформацію Силам оборони, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що велику кількість інформації місцеві потім передають Силам оборони, це і покликало посилення недовіри до цивільних. Тому всі частини, які розміщені на тимчасово окупованих територія, отримали інструкцію зайвий раз не розмовляти з людьми.

"Це вкотре свідчить, що ворог досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на цій землі. Таким чином всі його рухи всеодно стануть відомі й розплата прийде до кожного", - зазначають в ЦНС.