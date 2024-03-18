Кремль наказав розширити мережу центрів мілітаризації молоді на ТОТ України, - Спротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Відповідно до рішення Кремля у кожному муніципальному утворенні суб’єктів РФ мають бути утворені зональні центри військово-патріотичного виховання і підготовки громадян до військової служби", - зазначили у Спротиві.

Зокрема, росіяни форсованими методами нарощують діяльності регіональних відділень всеросійського дитячо-юнацького громадського руху "Юнармія" на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини, де ворог спершу намагається змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до російського панування, а опісля залучити до лав своїх силових структур.

У межах цієї програми так звана адміністрація окупованого Севастополя має намір створити навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" на території парку "Патріот"

Будівельно-монтажні роботи заплановані на 2025-2027 роки. За розрахунками Кремля, щорічно підготовку в центрі проходитимуть близько 5 тисяч українських дітей з окупованого півострова.

Зазначається, що головна мета таких центрів є надання послуг у сфері організації військово-патріотичного виховання молоді й популяризації військової та іншої державної служби.

"Також такі центри активно взаємодіють з осередками пострадянської мережі ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії авіації і флоту), де старшокласники та студенти проходять певні курси підготовки. Наприклад після проходження автошколи, окрім водійського посвідчення їм присвоюють первинну військово-облікову спеціальність та включають до резерву ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

На території Кримського півострова дана підготовка здійснюється у тісній взаємодії із командуванням Чорноморського флоту РФ, оскільки вони в першу чергу й забиратимуть таких "новобранців".