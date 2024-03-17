Партизани "Жовтої стрічки" спалили російський триколор над Макіївкою та підняли український прапор
Учасники руху спротиву "Жовта стрічка" спалили російський триколор в Макіївці та підняли над дорогою, де щодня проїжджають окупанти, український прапор
Про це інформує рух "Жовта стрічка".
"Понад місяць тому ми підняли прапор України в Макіївці. Окупанти це побачили та вивісили свою триколорну ганчірку, але пробула вона там недовго", - написали активісти.
Партизани підготували новий український прапор та підняли його біля мікрорайону "Сонячний".
Фото: Жовта стрічка
Також активісти додали відео, на якому видно, як палає російський триколор.
- 25 серпня 2023 року повідомлялося, що учасники партизанського руху "Жовта стрічка" успішно поширили українську символіку на тимчасово окупованих територіях до Дня Незалежності України.
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