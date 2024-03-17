Партизани "Жовтої стрічки" спалили російський триколор над Макіївкою та підняли український прапор

Про це інформує рух "Жовта стрічка".

"Понад місяць тому ми підняли прапор України в Макіївці. Окупанти це побачили та вивісили свою триколорну ганчірку, але пробула вона там недовго", - написали активісти.

Партизани підготували новий український прапор та підняли його біля мікрорайону "Сонячний".

Фото: Жовта стрічка

25 серпня 2023 року повідомлялося, що учасники партизанського руху "Жовта стрічка" успішно поширили українську символіку на тимчасово окупованих територіях до Дня Незалежності України.

Також активісти додали відео, на якому видно, як палає російський триколор.