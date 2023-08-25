Партизанський рух "Жовта стрічка" провів акцію до Дня Незалежності в усіх окупованих Росією регіонах
Учасники партизанського руху "Жовта стрічка" успішно поширили українську символіку на тимчасово окупованих територіях до Дня Незалежності України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що активісти провели акцію "Жовто-сині" до Дня прапору та Дня Незалежності. У межах акції український прапор відтворили у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Луганську, Донецьку, Мелітополі, Бердянську та Генічеську.
Фото: ЦНС
У ЦНС наголосили, що кожна така акція змушує окупантів витрачати більше ресурсів й деморалізує ворога, а отже наближає перемогу України.
- У День Незалежності України, 24 серпня, у тимчасово окупованому Луганську лунав державний гімн, а з Херсона на окупований лівий берег Дніпра запустили український прапор.
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