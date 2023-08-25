Партизанський рух "Жовта стрічка" провів акцію до Дня Незалежності в усіх окупованих Росією регіонах

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що активісти провели акцію "Жовто-сині" до Дня прапору та Дня Незалежності. У межах акції український прапор відтворили у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Луганську, Донецьку, Мелітополі, Бердянську та Генічеську.

Фото: ЦНС

У ЦНС наголосили, що кожна така акція змушує окупантів витрачати більше ресурсів й деморалізує ворога, а отже наближає перемогу України.