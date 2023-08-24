У День Незалежності в окупованому Луганську пролунав гімн України, а з Херсона в окуповані райони запустили державний прапор

Про це інформують активісти руху "Жовта стрічка".

Зазначається, що у тимчасово окупованому Луганську український гімн звучав на зупинках громадського транспорту.

"Сьогодні ми встановили обладнання на зупинках громадського транспорту, та люди почули гімн своєї Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

За словами активістів, у такий спосіб вони вирішили привітати українців з Днем Незалежності.

Водночас у пресслужбі Сил оборони півдня України повідомили, що з Херсона у тимчасово окуповані райони лівого берега Дніпра небом на повітряних кульках запустили державний прапор.

Там наголосили, що це сигнал для людей, які живуть під окупацією про те, що "Україна повернеться".