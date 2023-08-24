У День Незалежності в окупованому Луганську пролунав гімн України, а з Херсона в окуповані райони запустили державний прапор
У День Незалежності України, 24 серпня, у тимчасово окупованому Луганську лунав державний гімн, а з Херсона на окупований лівий берег Дніпра запустили український прапор
Про це інформують активісти руху "Жовта стрічка".
Зазначається, що у тимчасово окупованому Луганську український гімн звучав на зупинках громадського транспорту.
"Сьогодні ми встановили обладнання на зупинках громадського транспорту, та люди почули гімн своєї Батьківщини", - йдеться у повідомленні.
За словами активістів, у такий спосіб вони вирішили привітати українців з Днем Незалежності.
Водночас у пресслужбі Сил оборони півдня України повідомили, що з Херсона у тимчасово окуповані райони лівого берега Дніпра небом на повітряних кульках запустили державний прапор.
Там наголосили, що це сигнал для людей, які живуть під окупацією про те, що "Україна повернеться".
- Разом з тим у тимчасово окупованому Криму пройшла спільна спецоперація Головного управління розвідки Міноборони за підтримки Військово-Морських сил України. За її результатами росіяни зазнали втрат серед особового складу, також було знищено ворожу техніку. Крім того, на окупованому півострові знову замайорів державний прапор.
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