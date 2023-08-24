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У Криму відбувся бій за участі авіації. У ГУР заявили, що провели спецоперацію на півострові

24 серпня, 2023 четвер
11:26
Війна з Росією Андрій Юсов

На тимчасово окупованому півострові Крим зранку 24 серпня пролунали вибухи у районі мису Тарханкут. ГУР заявила про спецоперацію на півострові

Про це інформує Суспільне з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова.

"У рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів", - сказав розвідник.

Кількість втрат ворога уточнюється.

"Крим.Реалії" з посиланням на місцеві Телеграм-канали повідомляли, що на півострові лунали вибухи.

"З 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут були чутні вибухи. У Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ", - йдеться в матеріалі.

Відомо, що на Тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол – РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для російської ППО.

Також заявили, що нібито у кемпінгу у селі Оленівка, близько 3:50 чули постріли з РПГ.

  • Нагадаємо, останні вибухи в окупованому Криму пролунали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, у результаті чого було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.
Крим
ППО
російська армія
окуповані території
окупанти
ГУР
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