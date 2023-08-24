У Криму відбувся бій за участі авіації. У ГУР заявили, що провели спецоперацію на півострові
На тимчасово окупованому півострові Крим зранку 24 серпня пролунали вибухи у районі мису Тарханкут. ГУР заявила про спецоперацію на півострові
Про це інформує Суспільне з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова.
"У рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів", - сказав розвідник.
Кількість втрат ворога уточнюється.
"Крим.Реалії" з посиланням на місцеві Телеграм-канали повідомляли, що на півострові лунали вибухи.
"З 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут були чутні вибухи. У Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ", - йдеться в матеріалі.
Відомо, що на Тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол – РЛК "Небо-М" і РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для російської ППО.
Також заявили, що нібито у кемпінгу у селі Оленівка, близько 3:50 чули постріли з РПГ.
- Нагадаємо, останні вибухи в окупованому Криму пролунали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, у результаті чого було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.
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