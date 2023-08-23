Було 7 вибухів: у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон"
У тимчасово окупованому Криму в середу, 23 серпня, пролунали вибухи. За попередньою інформацією, приліт був по військовому об’єкту на мисі Тарханкут, вибухи чули мешканці Оленівки
Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон". Він є одним з носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають ударів по Україні. Також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було 7 вибухів", - написав Андрющенко.
Раніше про вибух у Криму повідомляв телеграм-канал "Кримський вітер".
На фото, які публікують у місцевих пабліках, видно густий клуб диму.
У телеграм-каналах повідомили, що в місті Оленівка було чутно щонайменше 7 вибухів. Також там повідомляли про ймовірне ураження російських РЕБ.
Російська окупаційна влада Криму наразі не коментувала ситуацію на півострові.
- У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька обвинуватила Україну в масованому обстрілі центральної частини міста. За даними "мера", нібито пошкоджена будівля школи.
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