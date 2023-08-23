Було 7 вибухів: у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс "Бастіон"

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон". Він є одним з носіїв ракети "Онікс", якими росіяни завдають ударів по Україні. Також пошкоджені радіолокаційні станції. Всього було 7 вибухів", - написав Андрющенко.

Раніше про вибух у Криму повідомляв телеграм-канал "Кримський вітер".

На фото, які публікують у місцевих пабліках, видно густий клуб диму.

У телеграм-каналах повідомили, що в місті Оленівка було чутно щонайменше 7 вибухів. Також там повідомляли про ймовірне ураження російських РЕБ.

Російська окупаційна влада Криму наразі не коментувала ситуацію на півострові.