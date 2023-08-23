Окупанти заявили, що в центрі Донецька пролунало кілька вибухів
У середу, 23 серпня, окупаційна влада Донецька обвинуватила Україну в масованому обстрілі центральної частини міста. За даними "мера", нібито пошкоджена будівля школи
Про це написав глава окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.
"Центр Донецька під обстрілом. У зоні ризику межа між Ворошилівським та Київським районами. Очевидці повідомляють про уламки біля магазину "Ізумруд", - написав Кулемзін.
За його словами, українські військові нібито продовжують атакувати місто.
Він також повідомив, що внаслідок обстрілу Ворошилівського району начебто пошкоджена будівля школи №13.
- Ввечері 22 серпня в районі Кримського моста та Козачої бухти було чутно постріли та видно дим – окупанти перекрили міст і назвали це навчаннями.
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