Окупанти заявили, що в центрі Донецька пролунало кілька вибухів

Про це написав глава окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

"Центр Донецька під обстрілом. У зоні ризику межа між Ворошилівським та Київським районами. Очевидці повідомляють про уламки біля магазину "Ізумруд", - написав Кулемзін.

За його словами, українські військові нібито продовжують атакувати місто.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу Ворошилівського району начебто пошкоджена будівля школи №13.