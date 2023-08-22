Дим і постріли у Криму: окупанти повідомляють про навчання та дрони-розвідники

Про ситуацію поблизу мосту повідомляло видання "Крим. Реалії" з посиланням на місцеві пабліки.

"Телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів та автоматні черги в Севастополі. Рух Керченським мостом припинено", - йдеться у дописі.

Керівник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що до 23:00 у Козачій бухті Севастополя проходять навчання військових РФ.

Водночас міноборони РФ заявило, що над акваторією Чорного моря нібито було зафіксовано політ двох безпілотників, інформує ТАСС.

Пишуть, що це були MQ-9 Reaper та TB2 Bayraktar, які "вели повітряну розвідку" у районі Кримського півострова. У російському відомстві стверджують, що підняли два винищувачі і тоді БПЛА "змінили напрямок польоту та залишили райони".

"Крим.Реалії" натомість зазначають, що на сайті сервісу Flightradar в той час не було зафіксовано жодного безпілотника в районі Криму.

Вибухи біля Кримського мосту: що відомо

Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. За його словами, у районі Керченської протоки силами російської ППО збито дві українські ракети.

Аксьонов сказав, що Кримський міст нібито не пошкоджено, а інформація про постраждалих відсутня.

Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".

Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два - білого.

"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням. Він сказав, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу..

Починаючи з 12:36 окупанти перекрили рух Кримським мостом. Туди вирушили катери берегової охорони РФ.

Ближче до 15:00 очевидці знову стали розповідати у соцмережах про димову завісу на Кримському мосту, а кореспондент "Крим.Реалії" нарахував не менше 5 звуків вибухів.

Невдовзі Аксьонов та міноборони країни-агресора вже вдруге заявили про відбиття української ракетної атаки. За словами МО РФ, це знову була С-200.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не знає обставин та наслідку вибухів у Криму 12 серпня, натомість він вважає, що Кримський міст не могли перекрити просто так.

За даними військових Кримський міст нині на етапі так званого провітрювання, тому його часто закривають і відкривають, він не працює на повну потужність.

22 серпня ГУР повідомило, що російські окупанти проводять підготовчі роботи для затоплення шести плавзасобів в районі Керченської протоки для захисту мосту від ударів ЗСУ