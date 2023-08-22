Дим і постріли у Криму: окупанти повідомляють про навчання та дрони-розвідники
Ввечері 22 серпня в районі Кримського моста та Козачої бухти було чутно постріли та видно дим – окупанти перекрили міст і назвали це навчаннями
Про ситуацію поблизу мосту повідомляло видання "Крим. Реалії" з посиланням на місцеві пабліки.
"Телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів та автоматні черги в Севастополі. Рух Керченським мостом припинено", - йдеться у дописі.
Керівник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що до 23:00 у Козачій бухті Севастополя проходять навчання військових РФ.
Водночас міноборони РФ заявило, що над акваторією Чорного моря нібито було зафіксовано політ двох безпілотників, інформує ТАСС.
Пишуть, що це були MQ-9 Reaper та TB2 Bayraktar, які "вели повітряну розвідку" у районі Кримського півострова. У російському відомстві стверджують, що підняли два винищувачі і тоді БПЛА "змінили напрямок польоту та залишили райони".
"Крим.Реалії" натомість зазначають, що на сайті сервісу Flightradar в той час не було зафіксовано жодного безпілотника в районі Криму.
Вибухи біля Кримського мосту: що відомо
Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. За його словами, у районі Керченської протоки силами російської ППО збито дві українські ракети.
Аксьонов сказав, що Кримський міст нібито не пошкоджено, а інформація про постраждалих відсутня.
Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".
Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два - білого.
"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням. Він сказав, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу..
Починаючи з 12:36 окупанти перекрили рух Кримським мостом. Туди вирушили катери берегової охорони РФ.
Ближче до 15:00 очевидці знову стали розповідати у соцмережах про димову завісу на Кримському мосту, а кореспондент "Крим.Реалії" нарахував не менше 5 звуків вибухів.
Невдовзі Аксьонов та міноборони країни-агресора вже вдруге заявили про відбиття української ракетної атаки. За словами МО РФ, це знову була С-200.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не знає обставин та наслідку вибухів у Криму 12 серпня, натомість він вважає, що Кримський міст не могли перекрити просто так.
За даними військових Кримський міст нині на етапі так званого провітрювання, тому його часто закривають і відкривають, він не працює на повну потужність.
22 серпня ГУР повідомило, що російські окупанти проводять підготовчі роботи для затоплення шести плавзасобів в районі Керченської протоки для захисту мосту від ударів ЗСУ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.48
- EUR Купівля 41.17Продаж 42.2
- Актуальне
- Важливе