Росія затоплює пороми заради захисту Кримського мосту, - ГУР

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У районі Керченської протоки, поблизу незаконного моста між Росією та тимчасово окупованим Кримом (координати: 45.2432237; 36.5845773), російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому", - йдеться в заяві.

Українські розвідники пишуть, що російське воєнно-політичне керівництво вимагало захистити міст, який є важливим для логістики окупаційних сил.

Між затопленими поромами рашисти планують встановити бонові загородження.

"Періодичні успішні атаки Сил безпеки та оборони України по цій законній військовій цілі призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема його автомобільного та залізничного полотен. Нещодавні удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали істеричну реакцію воєнно-політичного керівництва Москви", - пише пресслужба.

За даними ГУР, російські окупанти готуються затопити шість плавзасобів поблизу Кримського моста, з метою створення захисної смуги від ударів ЗСУ.

Вибухи біля Кримського мосту: що відомо

Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. За його словами, у районі Керченської протоки силами російської ППО збито дві українські ракети.

Аксьонов сказав, що Кримський міст нібито не пошкоджено, а інформація про постраждалих відсутня.

Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".

Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два - білого.

"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням. Він сказав, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу..

Починаючи з 12:36 окупанти перекрили рух Кримським мостом. Туди вирушили катери берегової охорони РФ.

Ближче до 15:00 очевидці знову стали розповідати у соцмережах про димову завісу на Кримському мосту, а кореспондент "Крим.Реалії" нарахував не менше 5 звуків вибухів.

Невдовзі Аксьонов та міноборони країни-агресора вже вдруге заявили про відбиття української ракетної атаки. За словами МО РФ, це знову була С-200.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не знає обставин та наслідку вибухів у Криму 12 серпня, натомість він вважає, що Кримський міст не могли перекрити просто так.

За даними військових Кримський міст нині на етапі так званого провітрювання, тому його часто закривають і відкривають, він не працює на повну потужність.