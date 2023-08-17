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Гуменюк заявила, що Кримський міст "поставили на провітрювання"

17 серпня, 2023 четвер
10:05
Війна з Росією Кримський міст

За даними військових Кримський міст нині на етапі так званого провітрювання, тому його часто закривають і відкривають, він не працює на повну потужність

Про це в телемарафоні сказала керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Дим розвіявся, але це йому не допомогло. Виходячи із ситуації з димом, його поставлено на провітрювання, тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність", - заявила Гуменюк і додала, що ворог маскував міст димом для убезпечення від ураження.

Повідомляється, деякі смуги для транспорту працюють, але з обмеженнями й тільки для легківок. Також залізниця обмежено працює за спеціальним режимом: Максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної логістики, як і інші "хворі" мости - Чонгарський і Генічеський, вони не можуть забезпечувати повноцінну потребу ворога в логістиці та постачанні".

Гуменюк зазначила, що противник збільшує корабельну охорону навколо Кримського мосту для захисту об'єкта від атак.

"Але зрозуміло, що реагування їх на загрозу, яка їм не зовсім відома за тактико-технічними характеристиками може бути різним, тому вони час від часу влаштовують навчання і задимлення навколо цього об'єкту", - додала керівниця пресцентру.

За даними військових, росіяни навмисно уповільнюють рух суден, щоб вони слугували захистом для їх корабельного угруповання. Вона зазначила, що може бути до 50 суден нагромаджено в так званій зоні очікування, де вони роблять фільтраційні процедури, мовляв, перевіряючи судна на наявність військового вантажу.

Вибухи біля Кримського мосту: що відомо

Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. За його словами, у районі Керченської протоки силами російської ППО збито дві українські ракети.

Аксьонов сказав, що Кримський міст нібито не пошкоджено, а інформація про постраждалих відсутня.

Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".

Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два - білого.

"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням. Він сказав, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу..

Починаючи з 12:36 окупанти перекрили рух Кримським мостом. Туди вирушили катери берегової охорони РФ.

Ближче до 15:00 очевидці знову стали розповідати у соцмережах про димову завісу на Кримському мосту, а кореспондент "Крим.Реалії" нарахував не менше 5 звуків вибухів.

Невдовзі Аксьонов та міноборони країни-агресора вже вдруге заявили про відбиття української ракетної атаки. За словами МО РФ, це знову була С-200.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не знає обставин та наслідок вибухів у Криму 12 серпня, натомість він вважає, що Кримський міст не могли перекрити просто так  

Новини
російська армія
окупанти
Кримський міст
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