"Не просто ж так перекривають рух": у Повітряних силах прокоментували вибухи біля Кримського мосту
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що не знає обставин та наслідок вибухів у Криму 12 серпня, натомість він вважає, що Кримський міст не могли перекрити просто так
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
"У цьому випадку ми не знаємо, що відбувається. Можливо, вони (росіяни, - ред.) навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що там відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи є там руйнування. Не просто ж так перекривають рух", - сказав Ігнат.
За словами речника ПС ЗСУ, задимлення як маскування застосовувалося ще з часів Другої світової війни.
Крім цього, Ігнат пояснив, чи може задимлення приховати від ракети.
"Ракети є різні. Або, скажімо, дрон-камікадзе "Ланцет": оператор направляє його за сигналом, і камера знімає. Ракети теж є такі, але ракети мають і радіолокаційне наведення. Тому не зрозуміло, що саме там відбувається, для чого там задимлення", - додав він.
До того ж речник Повітряних сил зазначив, що подібні інциденти в тимчасово окупованому Криму, ймовірно, будуть відбуватися й далі, а можливо, і почастішають.
"Ми про ці речі говоримо стримано. Те, що відбувається, буде відбуватися надалі - розвивається безпілотна авіація, виробництво дронів ударного типу. Ми бачимо, що це приносить свій результат. Ми будемо нарощувати виробництво власних БПЛА, а саме ударних безпілотників", - наголосив він.
Вибухи біля Кримського мосту: що відомо
Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту. За його словами, у районі Керченської протоки силами російської ППО збито дві українські ракети.
Аксьонов сказав, що Кримський міст нібито не пошкоджено, а інформація про постраждалих відсутня.
Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна. Як стверджує російське міноборони, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".
Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два - білого.
"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням. Він сказав, що "спеціальними службами було поставлено димову завісу..
Починаючи з 12:36 окупанти перекрили рух Кримським мостом. Туди вирушили катери берегової охорони РФ.
Ближче до 15:00 очевидці знову стали розповідати у соцмережах про димову завісу на Кримському мосту, а кореспондент "Крим.Реалії" нарахував не менше 5 звуків вибухів.
Невдовзі Аксьонов та міноборони країни-агресора вже вдруге заявили про відбиття української ракетної атаки. За словами МО РФ, це знову була С-200.
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