Поблизу Кримського мосту збито 2 українські ракети, - Аксьонов
Вдень у суботу, 12 серпня 2023 року, керівник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про спроби Сил оборони України завдати ракетних ударів по Кримському мосту
Відповідне повідомлення з'явилося на його офіційному ТГ-каналі о 13:27.
"У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі (українські - ред.) ракети", - зазначив Аксьонов.
"Кримський міст не пошкоджено", - додав призначений Кремлем "голова Республіки Крим".
Інформація про постраждалих також відсутня.
Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна.
Як стверджує міноборони РФ, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".
"Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та перехоплена у повітрі", - каже російське МО.
Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два білого.
"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням.
"Спеціальними службами було поставлено димову завісу", - заявив Крючков.
Починаючи з 12:36 рух Кримським мостом окупантами перекрито.
Туди вирушили катери берегової охорони РФ.
Новина доповнюється
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе