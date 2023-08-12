Поблизу Кримського мосту збито 2 українські ракети, - Аксьонов

Відповідне повідомлення з'явилося на його офіційному ТГ-каналі о 13:27.

"У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі (українські - ред.) ракети", - зазначив Аксьонов.

"Кримський міст не пошкоджено", - додав призначений Кремлем "голова Республіки Крим".

Інформація про постраждалих також відсутня.

Своєю чергою міністерство оборони Росії стверджує, що ракет було не дві, а одна.

Як стверджує міноборони РФ, йдеться про "зенітну керовану ракету С-200, перероблену в ударний варіант".

"Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та перехоплена у повітрі", - каже російське МО.

Перед цим у місцевих пабліках з'явилися фото з чотирма місцями задимлення як на самому мості, так і поруч із ним. На них помітно два скупчення чорного диму й два білого.

"Радник" Аксьонова з інформаційної політики Олег Крючков пояснив появу білого диму маскуванням.

"Спеціальними службами було поставлено димову завісу", - заявив Крючков.

Починаючи з 12:36 рух Кримським мостом окупантами перекрито.

Туди вирушили катери берегової охорони РФ.

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