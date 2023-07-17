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Головна Війна з Росією Вибухи на Кримському мосту: "влада" заявила про "надзвичайну подію", рух зупинений, двоє загиблих. В Україні відреагували
Оновлено

Вибухи на Кримському мосту: "влада" заявила про "надзвичайну подію", рух зупинений, двоє загиблих. В Україні відреагували

17 липня, 2023 понедiлок
08:24
Війна з Росією Кримський міст

Під ранок 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після цього окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та пошкодження дорожнього полотна на прольотах, а також 2 загиблих. В Україні також відреагували

Про це повідомив так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, там "сталася надзвичайна подія в районі 145 опори".

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту Російської Федерації Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації. Підтримуємо зв'язок із колегами з Краснодарського краю. На місце виїхав заступник голови "Ради міністрів Республіки Крим" Ігор Миколайович Михайличенко", - зауважив він.

Натомість телеграм-канал "Baza" пише, що на Кримському мосту впав проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини і ще одна постраждала. За його даними, туристи з Бєлгородської області стали одними із постраждалих внаслідок цієї події, вибухом пошкодило їхнє авто.

Станом на 07:14 губернатор Бєлгородської області Гладков підтвердив загибель двох людей на Кримському мосту. Також постраждала дівчинка - дочка загиблих.

Крім того, Аксьонов закликав мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони", - написав він.

"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв теж написав про "надзвичайну подію".

"Сталася надзвичайна подія в районі однієї з опор Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Переговорили із Сергієм Валерійовичем Аксьоновим, щоб скоординувати дії. Прошу севастопольців зберігати спокій. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу утриматися від поїздок через Кримський міст і вибирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони". Як тільки стане зрозуміло, як і коли буде відновлено сполучення, ви отримаєте всю інформацію", - зазначив він.

Український паблік monitor описує ситуації на Кримському мосту так: "А тепер коротко по ситуації: Був вибух на одній із секцій мосту, рух транспорту призупинено. Є руйнування, їх ступінь уточнюється. У Керчі оголошено повітряну тривогу". А також зазначає, що відомо про руйнування як мінімум одного прольоту, є інформація і про пошкодження другого.

Натомість у мінтрансі РФ спростовують інформацію про пошкодження опор мосту.

"Є пошкодження дорожнього полотна на прольотах із боку Криму. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах", - йдеться у повідомленні.

Фото та відео з місця події:

Дії окупаційної влади та ситуація на півострові

Спецгрупа слідчих виїхала на місце події. 

Так званий радник голови республіки Олег Крючков повідомив, що "влада" Криму надасть допомогу туристам у зв'язку з НП на мосту, через яку зупинено рух, а також, що планується сухопутний маршрут. Заявив він і про розгортання координаційного штабу у "міністерстві курортів".

Багатокілометровий затор утворилася в Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту, з посиланням на "Яндекс.Карти", пише "Риа Новости".

На трасі А-290 в районі Тамані - пробка завдовжки кілька кілометрів. Утруднено також рух у зворотному напрямку, від Кримського мосту у бік Темрюка. На під'їзді до мосту в районі Керчі рух вільний.

Baza публікує, як правоохоронці інструктують людей, які стоять у заторі перед мостом. Зараз рух ним перекрито: "Або пором, або додому, куди вам ще".

Своєю чергою влада Темрюкського району Краснодарського краю каже, що робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена.

Проте у мінтрансу РФ наголошують, що водіям доступний рух наземним автодорожнім маршрутом "новими регіонами РФ" у зв'язку із закриттям руху на Кримському мосту.

Тож єдиний доступний маршрут для росіян з РФ до Криму - через окуповані райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Пункти пропуску Армянськ, Джанкой, Перекоп, які з'єднують Крим із Херсонською областю, працюють у штатному режимі, зазначають окупанти.

Станом на 06:32 рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено, повідомили у довідковій Південної приміської пасажирської компанії. Проте Аксьонов заявляє, що рух залізничного транспорту нібито буде відновлено до 09:00, також будуть уточнені дані щодо роботи поромного сполучення.

Туристів закликають наскільки можливо залишатися в готелях.

Натомість у Темрюкському районі Кубані сформовано оперативний штаб для координації дій у зв'язку із НП.

"Міністр" промислової політики Криму Олена Елекчян стверджує, що Крим забезпечений паливом, продовольчими та промисловими товарами, а на місцевих складах є всі необхідні запаси.

Запас бензину в Севастополі достатній, дефіциту не буде, тож запасатися пальним не треба. З продуктами така сама ситуація, додає "губернатор" міста.

Реакція України на вибухи на мосту в Криму

Речник ГУР МО України Андрій Юсов сказав, що ГУР не коментує причини подій на Кримському мосту: "Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього - ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст - конструкція там зайва".

Він зазначив, що через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою.

"Оскільки півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України. Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони", - додав Юсов.

Натомість речник ВМС України Дмитро Плетенчук каже, що у Криму курортний сезон, літо, тому "через це більше людей курить у невстановлених місцях, адже наплив туристів. Тому іноді у них вночі щось вибухає". 

Також він вважає, що причин пошкодження на мосту може бути багато: "Знаєте, його могли просто модернізувати до рівня розвідного вночі. Або, взагалі, попереджали неодноразово про дуже м'які ґрунти і будувати такі споруди там не можна, вони не витримають. Причин може бути багато". 

Своєю чергою керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк не виключає, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією, адже 17 липня закінчується дія "зернової угоди".

"Характерним є те, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загальної напруги на тлі питання пролонгації "зернової угоди", створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом розв'язання питань країни-агресор", - зазначає вона.

За словами Гуменюк, вибухи у Севастополі у попередні дні могли бути створенням передісторії для подальшого розвитку подій.

"Це і було створення напруження і передісторії для подальшого розвитку подій. Усе дуже схоже на конкретно зрежисований  момент, коли нагнітається напруга, говориться про імовірну атаку Сил оборони України, про агресію, і видається, що "бідненький Крим потерпатиме, що Україна поводиться занадто агресивно", - додала речниця в ефірі телемарафону.

Вибухи на Кримському мосту: коли пролунали

Жителі тимчасово окупованого півострова скаржилися на вибухи в ніч проти 17 липня, зауважили у російській службі BBC News.

Так, два вибухи чули о 03:04 та 03:20 за місцевим часом. Їх чули й у різних районах в Керчі. Водіїв на мосту розвернули та відправили на "безпечну відстань". Адже, ймовірно, пошкоджений щонайменше один проліт, а швидше за все, навіть два, пише видання.

  • 9 липня окупанти заявляли про нібито збиття ракети в районі Керчі. Рух Кримським мостом тимчасово зупиняли в обидві сторони.
Україна
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
ГУР
Військові новини
Кримський міст
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