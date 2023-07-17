Про це він написав у Telegram.

"У зв'язку з подіями на Кримському мосту, який, за попередньою оцінкою, атакували морські дрони, напрошується наступний висновок. Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову", - заявив сенатор.

"Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами", - додав Джабаров.

Таким чином він повторив одну з найпоширеніших тез російської пропаганди про "споконвічно російські" землі на території України.