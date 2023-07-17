Російський сенатор закликав захопити Одесу й Миколаїв, аби відрізати Україну від Чорного моря
Російський сенатор Володимир Джабаров закликав захопити Одесу й Миколаїв, аби відрізати Україну від Чорного моря й унеможливити удари по Кримському мосту
Про це він написав у Telegram.
"У зв'язку з подіями на Кримському мосту, який, за попередньою оцінкою, атакували морські дрони, напрошується наступний висновок. Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря, інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову", - заявив сенатор.
"Одеса та Миколаїв знову мають стати російськими регіонами", - додав Джабаров.
Таким чином він повторив одну з найпоширеніших тез російської пропаганди про "споконвічно російські" землі на території України.
- Під ранок 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після цього окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна.
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