Про це в етері телемарафону заявив керівник пресслужби СБУ Артем Дехтяренко.

"Зважаючи на численні запити ЗМІ стосовно чергового інциденту на Кримському мосту повідомляємо, що всі деталі щодо організації бавовни Служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги", сказав він.

Дехтяренко додав, що наразі СБУ із цікавістю спостерігає за тим, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Він також нагадав слова голови СБУ Василя Малюка, який заявляв, що "норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки і традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога".

"Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії. Разом до перемоги. Слава Україні!" - підсумував керівник пресслужби СБУ.