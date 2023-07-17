Усі деталі після перемоги, - СБУ прокоментувала вибух на Кримському мосту
Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту 17 липня будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії
Про це в етері телемарафону заявив керівник пресслужби СБУ Артем Дехтяренко.
"Зважаючи на численні запити ЗМІ стосовно чергового інциденту на Кримському мосту повідомляємо, що всі деталі щодо організації бавовни Служба безпеки України обов'язково розкриє після нашої перемоги", сказав він.
Дехтяренко додав, що наразі СБУ із цікавістю спостерігає за тим, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження. Він також нагадав слова голови СБУ Василя Малюка, який заявляв, що "норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки і традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога".
"Кримський міст на сьогоднішній день є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії. Разом до перемоги. Слава Україні!" - підсумував керівник пресслужби СБУ.
- Під ранок 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після цього окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також кажуть 2 загиблих. В Україні на це відреагували
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