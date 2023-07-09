Аксьонов каже про збиту в Керчі українську ракету. Рух Кримським мостом зупинено
Російські медіа припускають, що ціллю удару міг бути Кримській міст
Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у неділю, 9 липня 2023 року, повідомив про збиття ракети "в районі Керчі". Таке повідомлення з'явилося у його офіційному ТГ-каналі о 12:16.
"У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета. Пошкоджень та постраждалих немає", - зазначив Аксьонов.
Перед цим, близько 12:00, як пишуть "Крим.Реалії", у місті Керч пролунало "кілька гучних звуків, схожих на "роботу" протиповітряної оборони".
Як наголошується, "звуки, схожі на вибухи, пролунали один за одним, близько 3-4 разів".
За даними російського телеграм-медіа Mash, рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидві сторони.
"За нашою інформацією, це пов'язано зі спробою ЗСУ атакувати його частину у районі Керчі", - додає Mash.
Проукраїнський ТГ-канал "Кримський вітер" своєю чергою інформує про довжину заторі на в'їзд та виїзд з окупованого росіянами Криму через Кримський міст:
з боку Кубані - трохи більше ніж 6 кілометрів,
з боку Керчі - близько 3 кілометрів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе