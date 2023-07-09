Аксьонов каже про збиту в Керчі українську ракету. Рух Кримським мостом зупинено

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у неділю, 9 липня 2023 року, повідомив про збиття ракети "в районі Керчі". Таке повідомлення з'явилося у його офіційному ТГ-каналі о 12:16.

"У районі Керчі силами ППО збита крилата ракета. Пошкоджень та постраждалих немає", - зазначив Аксьонов.

Перед цим, близько 12:00, як пишуть "Крим.Реалії", у місті Керч пролунало "кілька гучних звуків, схожих на "роботу" протиповітряної оборони".



Як наголошується, "звуки, схожі на вибухи, пролунали один за одним, близько 3-4 разів".

За даними російського телеграм-медіа Mash, рух Кримським мостом тимчасово зупинено в обидві сторони.

"За нашою інформацією, це пов'язано зі спробою ЗСУ атакувати його частину у районі Керчі", - додає Mash.

Проукраїнський ТГ-канал "Кримський вітер" своєю чергою інформує про довжину заторі на в'їзд та виїзд з окупованого росіянами Криму через Кримський міст:

з боку Кубані - трохи більше ніж 6 кілометрів,

з боку Керчі - близько 3 кілометрів.

