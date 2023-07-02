Про це йдеться у twitter установи.

"Увага, небажані гості. Цього літа діють попередження щодо подорожей", - йдеться у повідомленні.

У ролику зображені кадри з різних фільмів разом з відео торішньої "бавовни" в Криму. Міноборони у ролику також наголошує, що ще минулого року радило триматися подалі від Криму, а цьогоріч анонсує "штормову погоду" та пересторогу щодо відвідування пляжів".