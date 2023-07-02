"Погода буде штормова": Міноборони попередило, що цього літа "небажаним гостям" не варто їхати в Крим
Міноборони України опублікувало відео, у якому попередило, що цього літа в Криму буде "штормова погода" та попередило, що "небажаним гостям" краще не відвідувати півострів
Про це йдеться у twitter установи.
"Увага, небажані гості. Цього літа діють попередження щодо подорожей", - йдеться у повідомленні.
У ролику зображені кадри з різних фільмів разом з відео торішньої "бавовни" в Криму. Міноборони у ролику також наголошує, що ще минулого року радило триматися подалі від Криму, а цьогоріч анонсує "штормову погоду" та пересторогу щодо відвідування пляжів".
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У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим.
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