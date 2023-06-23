Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода.

"Один з реальних с сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, це відхід з Криму. Значна частина представників окупаційної адміністрації і командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезли. І активи так само вивезли", - сказав Юсов.

Крім того, за його словами низка підприємств в окупованому Криму готуються до евакуації.

"Низка окупаційних підприємств в українському Криму готуються до евакуації, в тому числі збирають документи для перевезення на територію РФ", - розповів представник ГУР.

Крім того, за його даними, дивлячись на траншеї, які російські війська облаштовують у Криму, можна помітити, що значна частина розташована далеко від межі з материковою частиною України.

"Тому - так, це сценарій, який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність", – зазначив він.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим.

Довідка.

Чонгарський міст проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка - Джанкой. У 2014 році, у відповідь на окупацію Криму Росією, уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку.

25 квітня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Раніше в мережі поширювали інформацію, що нібито перед російським вторгненням в Україну Чонгар розмінували.