Окупанти звинуватили Україну в атаці на Чонгарський міст, який веде з Херсонщини до Криму
У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. Росіяни звинувачують у цьому Україну
Про це повідомив херсонський колаборант Володимир Сальдо.
"Злочинний київський режим здійснив варварський обстріл цивільних об'єктів - мостів на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара", - висловився Сальдо.
Він також додав, що таким чином Україна "хоче залякати жителів Херсонської області та посіяти паніку серед населення".
Фото: Олексій Гончаренко
За його інформацією, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає.
Як зазначає так званий голова півострова Сергій Аксьонов, вибухотехніки проводять на мосту експертизу для оцінки типу боєприпасу, а профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна.
Довідка.
Чонгарський міст проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка - Джанкой. У 2014 році, у відповідь на окупацію Криму Росією, уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку.
25 квітня Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Раніше в мережі поширювали інформацію, що нібито перед російським вторгненням в Україну Чонгар розмінували.
- Уранці 19 червня на тимчасово окупованому півострові Крим підірвалося авто із запорізьким гауляйтером Володимиром Єпіфановим. Також були його секретар та охоронець.
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