Про це повідомив херсонський колаборант Володимир Сальдо.

"Злочинний київський режим здійснив варварський обстріл цивільних об'єктів - мостів на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара", - висловився Сальдо.

Він також додав, що таким чином Україна "хоче залякати жителів Херсонської області та посіяти паніку серед населення".

Фото: Олексій Гончаренко

За його інформацією, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає.

Як зазначає так званий голова півострова Сергій Аксьонов, вибухотехніки проводять на мосту експертизу для оцінки типу боєприпасу, а профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна.

Довідка.

Чонгарський міст проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка - Джанкой. У 2014 році, у відповідь на окупацію Криму Росією, уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку.

25 квітня Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Раніше в мережі поширювали інформацію, що нібито перед російським вторгненням в Україну Чонгар розмінували.