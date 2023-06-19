Про це інформують росЗМІ.

Відомо, що вибух стався о четвертій годині ранку, у селищі Мирний, поворот із Євпаторійського шосе.

Унаслідок цього постраждали троє людей, зокрема призначений окупантами "помічник віцепрем'єра з економічного розвитку" Запорізької області та за сумісництвом кандидат у депутати від "Єдиної Росії" Володимир Єпіфанов. Він був за кермом Toyota Land Cruiser.

Також зазнали уражень його секретар та охоронець. Усі отримали щонайменше 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук. Їх доставили до 6-ї міської лікарні Сімферополя.

Псевдорадник "очільника Криму" Олег Крючков заявив, що аварія сталася унаслідок вибуху газового балона.

За словами помічника віцепрем'єра, за день до цього балон перевіряли на станції технічного обслуговування у тимчасово окупованому Сімферополі.