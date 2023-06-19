У Криму вибухнула автівка із призначеним РФ "помічником віцепрем'єра" Запорізької області Єпіфановим
Уранці 19 червня на тимчасово окупованому півострові Крим підірвалося авто із запорізьким гауляйтером Володимиром Єпіфановим. Також були його секретар та охоронець
Про це інформують росЗМІ.
Відомо, що вибух стався о четвертій годині ранку, у селищі Мирний, поворот із Євпаторійського шосе.
Унаслідок цього постраждали троє людей, зокрема призначений окупантами "помічник віцепрем'єра з економічного розвитку" Запорізької області та за сумісництвом кандидат у депутати від "Єдиної Росії" Володимир Єпіфанов. Він був за кермом Toyota Land Cruiser.
Також зазнали уражень його секретар та охоронець. Усі отримали щонайменше 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук. Їх доставили до 6-ї міської лікарні Сімферополя.
Псевдорадник "очільника Криму" Олег Крючков заявив, що аварія сталася унаслідок вибуху газового балона.
За словами помічника віцепрем'єра, за день до цього балон перевіряли на станції технічного обслуговування у тимчасово окупованому Сімферополі.
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