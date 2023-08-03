Данілов: СБУ брала участь в обох підривах Кримського мосту
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки України до двох операцій з підриву Керченського мосту в Криму
Про це він заявив у телемарафоні.
Журналістка поставила питання Данілову, чи справді Україна вже підтверджує свої заяви, що сприйматиме російські судна в Чорному морі як військові цілі.
"Ви знаєте, ми періодично не те що підтверджуємо, а гучно підтверджуємо своїми діями", - відповів секретар.
Натомість він наголосив, що українські військові ставлять під сумнів недоторканність багатьох обʼєктів, які Росія вважала захищеними на 100%.
"Це і Кримський міст, про який говорили безпосередньо представники Служби безпеки, які брати участь у першому та другому випадку", - наголосив Данілов.
- 27 травня голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи".
- 26 липня вперше глава СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що Служба безпеки України стоїть за підривом Кримського мосту у жовтні 2022 року.
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