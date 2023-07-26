У СБУ вперше підтвердили причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році
Вперше глава СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що Служба безпеки України стоїть за підривом Кримського мосту у жовтні 2022 року
Про це заявив 26 липня Василь Малюк під час презентації нової поштової марки.
"З перших днів повномасштабного вторгнення рф співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", - заявив голова СБУ.
Він також подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації.
- 27 травня голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи".
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