У СБУ вперше підтвердили причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році

Про це заявив 26 липня Василь Малюк під час презентації нової поштової марки.

"З перших днів повномасштабного вторгнення рф співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", - заявив голова СБУ.

Він також подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації.