"Здійснювали певні заходи": Малюк про причетність СБУ до підриву Кримського моста
Голова Служба безпеки України Василь Малюк, коментуючи підрив на Кримському мосту в жовтні 2022 року, заявив, що СБУ здійснювала для цього "певні заходи"
Про це Василь Малюк розповів в інтерв’ю Дмитру Комарову.
"Відповідно до міжнародного законодавства та звичаїв й традицій ведення війни, з урахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми зобов’язані були перерізати ворогу, певні такі заходи, відповідно, здійснювали. Однак деталі назагал не скажу", - повідомив очільник СБУ.
За словами Малюка, в Росії наразі здійснюється псевдослідство щодо ситуації, яка відбулася із Кримським мостом.
Глава СБУ додав, що окупанти ув'язнили більш як 20 своїх співгромадян та "інкримінують кожному з них певну співучасть в тому всьому процесі".
Малюк закликав не обговорювати цю ситуацію, а "краще за всім цим спостерігати".
Також він розповів, що успішна атака морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті в жовтні минулого року була спланованою спецоперацією СБУ.
- Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада повідомляла про загиблих та звинуватила у підриві Україну.
- ФСБ РФ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних. ФСБ стверджує, що на початку серпня вибухівку відправили з Одеси до Болгарії, звідти — до Вірменії, Грузії, а потім до Росії, звідки вона потрапила до окупованого Криму.
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