ФСБ звинуватила у підриві Кримського мосту ГУР міноборони України та оголосила про затримання восьми підозрюваних
Федеральна служба безпеки РФ звинуватила у вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки міноборони України та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У ФСБ заявили що організатором підриву Кримського мосту "було Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура".
ФСБ оголосила, що вже нібито затримала п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють в участі у підготовці вибуху. Загалом у причетності до вибуху підозрюють 12 осіб.
Слідство вважає, що вибуховий пристрій, який спрацював на мосту, був захований у рулонах із будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах. ФСБ стверджує, що на початку серпня вибухівку відправили з Одеси до Болгарії, звідти — до Вірменії, Грузії, а потім до Росії, звідки вона потрапила до окупованого Криму.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.
- 9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.2
Купівля 40.2Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.53Продаж 39.79
- Актуальне
- Важливе