Про це повідомляють російські ЗМІ.

У ФСБ заявили що організатором підриву Кримського мосту "було Головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура".

ФСБ оголосила, що вже нібито затримала п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють в участі у підготовці вибуху. Загалом у причетності до вибуху підозрюють 12 осіб.

Слідство вважає, що вибуховий пристрій, який спрацював на мосту, був захований у рулонах із будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах. ФСБ стверджує, що на початку серпня вибухівку відправили з Одеси до Болгарії, звідти — до Вірменії, Грузії, а потім до Росії, звідки вона потрапила до окупованого Криму.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.

9 жовтня президент РФ Володимир Путін звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту.

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