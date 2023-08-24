ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму
Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника", - зазначив очільник ГУР.
Він порекомендував тим, хто наробив дурниць – виїхати з тимчасово окупованої території України.
"А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", - пояснив Буданов.
За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".
- Нагадаємо, останні вибухи в окупованому Криму пролунали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, у результаті чого було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
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