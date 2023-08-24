Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов

ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов

24 серпня, 2023 четвер
05:33
Війна з Росією Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника", - зазначив очільник ГУР.

Він порекомендував тим, хто наробив дурниць – виїхати з тимчасово окупованої території України.

"А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", - пояснив Буданов.

За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".

  • Нагадаємо, останні вибухи в окупованому Криму пролунали вранці 23 серпня поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут, у результаті чого було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
Крим
Кирило Буданов
Читайте також:
перемога переможні новини
Автор Тетяна Яворська
22 серпня, 2023 вiвторок
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
24 серпня, 2023 четвер
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 серпня, 2023 вiвторок
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.83
    Купівля 37.83
    Продаж 38.67
  • EUR
    Купівля 41.17
    Продаж 42.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
06:14
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох БПЛА у Калузькій та Брянській областях
05:59
"Металіст 1925" - "Зоря", УПЛ
"Зоря" - "Славія": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги Європи
05:57
Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
05:46
Олексій Данілов
Росія намагається вербувати на війну в Україні найманців у країнах Центральної Азії, - Данілов
05:23
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій
05:13
Верховна Рада
Сенатор США закликав Україну провести вибори у 2024 році навіть попри війну
05:00
Ексклюзив
путін
Все оточення Путіна тепер розуміє умови виживання "в літаку Пригожина", - Портников
04:41
На півночі Росії розбився розвідувальний літак
Понад 20% літак армія РФ втрачає через власну недбалість, - Newsweek
04:13
КНДР
КНДР визнала провальний запуск розвідувального супутника. Обіцяють восени повторити
03:49
збита ракета, Київ 9 травня
Нічна атака по Дніпру: працювала ППО, є приліт та постраждалі
03:28
кокаїн, Іспанія, кримінал, ЄС
В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну
02:39
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У Норвегія запустили найпотужнішу у світі плавучу вітрову електростанцію
02:09
путін і Макрон
Макрон готовий говорити з Путіним "коли це буде корисним"
01:45
Оновлено
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
01:16
Дмитро Медведєв
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
01:11
Ексклюзив
путін
Почався курс на зміну влади в Росії, - політолог Шлінчак
00:36
Володимир Зеленський
В ефірі суспільного мовника Німеччини закликали четвертувати Зеленського для закінчення війни
00:31
Ексклюзив
путін пригожин
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
00:13
Ексклюзив
"Путін влаштував показову страту": Портников про смерть Пригожина
00:03
Оновлено
Абель Руїс (ліворуч), Брага - Панатінаїкос
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вирішального раунду кваліфікації
2023, середа
23 серпня
23:56
прапор України
Британська космічна компанія Spacebit відправить на Місяць прапор України
23:28
ЧВК Вагнер
Після катастрофи літака Пригожина вагнерівці намагаються виїхати з Білорусі до РФ, - ЦНС
22:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україні знову радять змінити тактику наступу. Колонка Сергія Згурця
22:36
Олександр Ковпак
Клуб УПЛ після провалу в Кубку України оголосив про відставку головного тренера
21:33
Спартак Трнава - Дніпро-1, Ліга конференцій
"Дніпро-1" у меншості зіграв внічию зі "Спартаком Трнавою" у Лізі конференцій
21:18
Маріуполь - Колос, Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/16 фіналу
21:08
OPINION
Микола Княжицький
Поступки заради миру, які можуть вплинути на права кримських татар, неприпустимі
20:57
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, — Генштаб
20:34
Збірна України з волейболу
Україна перемогла Словенію та вийшла до плей-офф ЧЄ з волейболу
20:03
OPINION
Віталій Кулик
Сьогодні час нашої вдячності народу
20:00
День Незалежності
Українська незалежність: від часів Мазепи та Орлика до спроб Росії її [незалежність] відібрати
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 546-го дня війни: удар по системі ППО окупантів та захоплення гелікоптера рашистів, разом із екіпажем
20:00
Володимир Зеленський
Зеленський: дипломатам доручено підготувати безпековий союз держав Чорного та Балтійського морів
19:51
Новини компаній
Вітчизняні компанії активно впроваджують програми реабілітації українських захисників
19:47
Ексклюзив
Маріуполь
Mariupol Reborn: у Дніпрі відкрили Платформу з відродження Маріуполя після деокупації
19:44
Бійці 47-ї ОМБр встановили український прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку
19:25
Інтерв’ю
Роман Кашпур
Якщо ви вижили в пеклі, то це шанс зробити щось краще,  – ветеран і переможець "Ігор Героїв" на протезі Роман Кашпур. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
19:12
Ексклюзив
День прапора у Києві 2023 року
День прапора у Києві в об'єктиві Еспресо: фоторепортаж Вікторії Руденко
19:11
Енергоатом
Енергоатом заперечив інформацію про закупівлю рукавичок для окупованої ЗАЕС
18:57
Зеленський НАТО
Військові просять дати можливість мобілізовувати більше людей, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV