ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника", - зазначив очільник ГУР.

Він порекомендував тим, хто наробив дурниць – виїхати з тимчасово окупованої території України.

"А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", - пояснив Буданов.

За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".