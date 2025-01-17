Договір про забудову київського ботанічного саду Гришка розірвуть, - КМВА

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника. Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста", - написав він.

За словами Ткаченка, ботанічний сад Гришка у відповідь на його лист-рекомендацію підтвердив, що інвестиційний договір, який викликав обурення у мешканців столиці, розірвуть.

"Я вдячний кожному, хто не залишився осторонь, і сподіваюсь, що ця перемога стане прикладом для усіх охочих спробувати відібрати нашу історичну та культурну спадщину", - висловився очільник КМВА.