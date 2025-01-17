Договір про забудову київського ботанічного саду Гришка розірвуть, - КМВА
Національний ботанічний сад імені Гришка підтвердив, що інвестиційний договір про передачу землі під житлову забудову розірвуть після реакції киян
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"Кияни відстояли землю ботсаду та вберегли зелену територію від забудовника. Це ще один приклад того, як громада може ефективно впливати на життєдіяльність міста", - написав він.
За словами Ткаченка, ботанічний сад Гришка у відповідь на його лист-рекомендацію підтвердив, що інвестиційний договір, який викликав обурення у мешканців столиці, розірвуть.
"Я вдячний кожному, хто не залишився осторонь, і сподіваюсь, що ця перемога стане прикладом для усіх охочих спробувати відібрати нашу історичну та культурну спадщину", - висловився очільник КМВА.
- 11 січня стало відомо, що ділянку землі на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Києві попри заборону передали під житлову забудову. Міська влада звернулась до уряду.
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