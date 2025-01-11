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У Києві землю ботанічного саду Гришка передали під житлову забудову: як реагує цивільна та військова міська влада

Юлія Лаврук
11 січня, 2025 субота
18:51
Суспільство

Ділянку землі на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Києві попри заборону передали під житлову забудову. Міська влада звернулась до уряду

Зміст

Про це 9 січня повідомила Державна аудиторська служба України.

За підсумками перевірки бюджетних програм Національної академії наук України та її установ, Держаудитслужба встановила, що, попри законодавчу заборону, під забудову передали земельну ділянку Національного ботсаду по вул. Садово-Ботанічній, 1.

Інвестиційна угода передбачає зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Протягом шести років забудовник не міг реалізувати угоду через особливий режим охорони території ботанічного саду. Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари (зокрема цибулини тюльпанів і ґрунт) на 2,6 млн грн.

У Держаудитслужбі зазначили, що Національний ботанічний сад імені Гришка входить до природно-заповідного фонду України, є об'єктом комплексної охорони й належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Так, закон забороняє будь-яку господарську та іншу діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов'язаних з його функціонуванням.

Реакція КМВА

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко звернуся до керівництва ботанічного саду та Національної академії наук із рекомендацією негайно розірвати цей інвестиційний договір.

Він наголосив, що ботанічний сад імені Гришка є частиною природно-заповідного фонду України та має об'єкти національного значення, які перебувають під особливим режимом охорони, відтворення та використання.

"Національний ботанічний сад – це надбання, яке має залишитися у спадок для майбутніх поколінь", – наголосив Ткаченко.

Реакція мера Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав уряд втрутитись у ситуацію, щоб унеможливити забудову ботанічного саду та зробити все, аби впорядкувати його територію.

Він зазначив, що Київ раніше звертався до НАН щодо передачі ботсаду в управління міста. Оскільки ця територія в історичному центрі столиці, за словами Кличка, перебуває в неналежному стані й місто хотіло впорядкувати її.

"Втім, НАН відмовилася від пропозиції й згодом передала ділянку землі на території ботанічного саду імені Гришка приватному забудовнику. Попри те, що будівництво у природно-заповідному фонді заборонене законом", – додав мер Києва.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Віталій Кличко
новини Києва
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