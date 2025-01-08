Рада в цілому підтримала законопроєкт про захист територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Відповідний законопроєкт підтримали 246 нардепів.

У межах законопроєкту №11024 пропонують задля забезпечення захисту територій та об'єктів природно-заповідного фонду від негативного впливу внаслідок експлуатації механічних транспортних засобів, заборонити проїзд транспорту через них.

Також проєкт передбачає доповнення класифікації заказників та пам'яток природи новими категоріями – "мікологічний заказник" та "мікологічна пам'ятка природи" задля поліпшення збереження рідкісних і зникаючих видів грибів.

Відповідний контроль у заповідниках та лісництвах здійснюватимуть підрозділи центрального органу виконавчої влади та громадські інспектори.