Рада в цілому підтримала законопроєкт про захист територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Верховна Рада в середу, 8 січня, в цілому підтримала законопроєкт щодо забезпечення збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
Відповідний законопроєкт підтримали 246 нардепів.
У межах законопроєкту №11024 пропонують задля забезпечення захисту територій та об'єктів природно-заповідного фонду від негативного впливу внаслідок експлуатації механічних транспортних засобів, заборонити проїзд транспорту через них.
Також проєкт передбачає доповнення класифікації заказників та пам'яток природи новими категоріями – "мікологічний заказник" та "мікологічна пам'ятка природи" задля поліпшення збереження рідкісних і зникаючих видів грибів.
Відповідний контроль у заповідниках та лісництвах здійснюватимуть підрозділи центрального органу виконавчої влади та громадські інспектори.
- Народний депутат України Микола Тищенко у середу, 8 січня, прибув на засідання Верховної Ради після цілодобового домашнього арешту.
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