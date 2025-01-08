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Нардеп Тищенко приїхав на засідання ВР і заявив, що більше не боротиметься з кол-центрами

Катерина Єсікова
8 січня, 2025 середа
12:58
Суспільство Микола Тищенко у ВР

Народний депутат України Микола Тищенко у середу, 8 січня, прибув на засідання Верховної Ради після цілодобового домашнього арешту

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Про це повідомляють народні обранці Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

"В цьому році у влади справжнє посилення в парламенті - повернувся на робоче місце Микола Тищенко!" - пише Железняк.

Тим часом Гончаренко вже встиг з ним поспілкуватися - Тищенко заявив, що більше не буде боротися з кол-центрами. 

"Я повністю передивився свою позицію і перегортаю сторінку. Я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна. Я виконуватиму тільки свої парламентські обов'язки", - заявив Тищенко.

Що відомо про справу Тищенка

У центрі Дніпра 20 червня невідомі в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін 25 червня повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. Адвокат Тищенка поскаржився, що немає жодних доказів того, що Тищенко організував викрадення. Він додав, начебто обшук його підзахисного був проведений неналежним чином і захист навіть не повідомили про нього. 

Печерський райсуд Києва на засіданні 15 листопада продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку до 23 грудня.

Правоохоронці 17 грудня скерували до суду обвинувальний акт щодо Миколи Тищенка.

Тищенко не з'явився 23 грудня на судове засідання у Дніпрі через нібито стан здоров'я.

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Верховна Рада
Микола Тищенко
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