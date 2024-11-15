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Головна Кримінал Суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня

Суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня

Юлія Юліна
15 листопада, 2024 п'ятниця
17:09
Кримінал Микола Тищенко, суд

Печерський райсуд Києва на засіданні 15 листопада продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськового

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Про це повідомляє "Суспільне" з зали суду.

Підозрюваний залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

Під час засідання прокурор Іван Столяр клопотав продовжити цілодобовий домашній арешт для Тищенка.

Своєю чергою захисники політика просили про заміну запобіжного заходу з цілодобового на нічний домашній арешт або на особисті зобов'язання, аби Тищенко міг виконувати свої обов'язки як народний обранець.

"У нього є безпосередні зобов'язання перед виборцями — це і робота його приймальні, це і забезпечення діяльності апарату народного депутата і, відповідно, його конституційний обов'язок як народного обранця. Тому я вважаю що достатньо буде особистого зобов'язання", — сказав адвокат нардепа.

Сам Тищенко під час засідання заявляв, що погодиться на будь-яке рішення суду, але свою провину заперечував.

"Не треба звинувачувати мене в тому, що я не робив", — сказав політик.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Тищенка

20 червня у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі  напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

25 червня тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. Адвокат Тищенка поскаржився, що немає жодних доказів того, що Тищенко організував викрадення. Він додав, начебто обшук його підзахисного був проведений неналежним чином і захист навіть не повідомили про нього. 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Микола Тищенко
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