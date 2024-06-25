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Оновлено

Нардеп Тищенко прибув до суду: йому обирають запобіжний захід

25 червня, 2024 вiвторок
15:43
Кримінал Микола Тищенко, суд

Народний депутат України Микола Тищенко у вівторок, 25 червня, прибув до Печерського суду Києва, де йому оберуть запобіжний захід за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськового

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Про це інформує кореспондент Еспресо Дмитро Дідора. 

Нардеп відмовився від спілкування з журналістами під залою суду. 

Згодом в етері Еспресо Дідора розповів, що журналісти запитували Миколу Тищенка про розбитий телефон та гроші, які були знайдені в нього під час обшуків ДБР.

"Проте, ані на перше, ані на друге питання ми відповіді не отримали. Журналісти в залі суду слухають від Тищенка про ботоферми та про те, що Дніпро є місто, де найбільше сконцентровані ці ботоферми. Також Микола Тищенко заявив, що не збирається складати мандат та буде виконувати рішення суду, яке б воно сьогодні не було”, - розповів кореспондент.

Тищенко в суді

Фото: Дмитро Дідора

Раніше цього ж дня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про інцидент з Тищенком у Дніпрі

20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі   напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. 

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить  до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

Згодом, після службового розслідування із правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч Тищенком під час інциденту з колишнім військовим. 

Теги:
Суспільство
ВРУ
Микола Тищенко
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