"Дійсно, хрестив його сина, але це було багато років тому": Єрмак засудив поведінку Тищенка

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Telegram-канал Андрія Єрмака.

"Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати", - написав Єрмак.

Керівник Офісу президента заявив, що він давно знайомий з Миколою Тищенком.

"Дійсно, хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки й не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрія Єрмака, поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата.

Що відомо про напад на ексбійця у Дніпрі

У четвер, 20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.