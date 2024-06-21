У МВС прокоментували напад на ексбійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"По-перше, не важливо що це за люди. У нас кожен громадянин має відповідати перед законом. Вчора було відкрито два кримінальних провадження - нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі", - сказав він.

Клименко також зазначив, що всі, хто причетний до скоєння цього злочину, має понести відповідне і заслужене покарання. За його словами, військовий, на якого було скоєно напад, наразі перебуває у нормальному стані.

Що відомо про напад на ексбійця у Дніпрі

У четвер, 20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра "Сина" Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною.

Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".