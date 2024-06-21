Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Дніпрі невідомі в балаклавах напали на ексбійця спецпідрозділу Kraken Павлова: подробиці інциденту

У Дніпрі невідомі в балаклавах напали на ексбійця спецпідрозділу Kraken Павлова: подробиці інциденту

21 червня, 2024 п'ятниця
00:07
Суспільство

У четвер, 20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова: поліція відкрила два кримінальні провадження

Зміст

Про це інформує поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що на проспекті Яворницького, що у Дніпрі, близько 13:45 невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. 

За цим фактом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

"Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події", - йдеться у повідомленні. 

У спеціальному підрозділі Kraken підтвердили, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець їх спецпідрозділу. 

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра "Сина" Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. 

Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

"Невідомі без розпізнавчих знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали забивати", - додав блогер. 

Реакція Тищенка

У соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляє, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Він згодом заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. 

"Сьогодні під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру", - написав він. 

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить  до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні". 

Теги:
Україна
Дніпро
Микола Тищенко
Читайте також:
Сергій Гузь
Автор Сергій Гузь
17 червня, 2024 понедiлок
Навіщо у ТЦК беруть ветеранів з ПТСР
Віталій Шабунін
19 червня, 2024 середа
ЗМІ написали, що Шабуніну готують підозру через неявку на військову службу: очільник ЦПК відреагував
Олег Симороз
20 червня, 2024 четвер
"Треба бути відірваним від реалій, щоб таке пропонувати": ветеран Симороз про економічне бронювання військовозобов'язаних
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.38
    Купівля 40.38
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.39
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
21 червня
01:14
24 ОМБр, Часів Яр
Для підсилення оборони у Часів Яр передислокували 24 ОМБр
00:44
Європейська площа в Одесі
В Одесі автівка на блокпосту збила двох військовослужбовців ТЦК
00:14
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, четвер
20 червня
23:54
Ніко Вільямс та Джованні Ді Лоренцо (ліворуч), Іспанія - Італія, Євро-2024
Іспанія перемогла Італію та вийшла до плей-офф Євро-2024
23:32
Оновлено
У Києві затримали 60-річну жінку, яка понівечила могили загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка
23:28
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, чому деякі країни відкликали підписи під комюніке Саміту миру
23:16
Оновлено
Польща
У збройних силах Польщі прокоментували інцидент з повітряною кулею, яка залетіла до країни з РФ
23:10
Ексклюзив
Путін та Кім Чен Ин
Дипломат Хара розповів, який зиск Україна може отримати через угоду між КНДР та Росією
23:01
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень, росіяни посилили тиск на Покровському напрямку
22:58
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, де може відбутися другий Саміт миру
22:10
DDoS атака
"Можливо наймасштабніша DDoS атака в історії": українська IT-армія вивела з ладу російську платіжну систему "Мир"
21:56
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зброя від Південної Кореї, F-16 та нова система ППО для України. Колонка Сергія Згурця
21:49
Сергій Ребров
Євро-2024: Ребров пояснив, чому пішов з роздягальні збірної України після поразки від Румунії
21:48
санкції проти Росії
ВПК, енергетика та причетні до депортації дітей з України: Боррель розповів про 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ
21:34
путін
Путін пригрозив Південній Кореї наслідками у разі постачання зброї Україні
21:19
Ексклюзив
НАТО
Не тільки військові інструктори: ексголова СБУ Наливайченко про кроки НАТО у підтримці України
20:57
Дональд Сазерленд
Помер легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд
20:52
Гаррі Кейн (праворуч), Даня - Англія, Євро-2024
Збірна Англії не змогла переграти Данію на Євро-2024
20:35
фейк
"Захід планує пожертвувати Зеленським, а Саміт миру став провалом": фейки та маніпуляції російських пропагандистів за 20 червня
20:13
Швеція
У Швеції заявляють, що після її вступу в НАТО РФ почала втручатися в роботу її супутникових мереж
20:13
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
"Без повістки пішов у ТЦК": Клименко розповів про мобілізацію його 27-річного сина
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Інтернаціонал вчорашніх
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 848-го дня війни: дрони СБУ знову атакували нафтобази у Росії, Румунія передасть Україні систему Patriot
20:00
Огляд
дрон «Вектор»
Півтора мільярда на дрони для України: що таке коаліція дронів, хто туди входить і як вона працює
19:47
Ексклюзив
Є поняття призовники, а є військовозобов'язані: нардеп Костенко пояснив, чи можуть призивати людей віком до 25 років
19:43
Інстаграм
Трансляції лише для "близьких друзів": Instagram запустив нову функцію
19:38
путін
Путін заявив, що РФ нібито не збирається просуватися до Харкова
19:18
енергетики
Росіяни обстріляли бригаду енергетиків на Донеччині: один з майстрів поранений
19:11
Партизани "Атеш" розвідали військову базу росіян в окупованому Луганську
19:04
Сербські уболівальники вивісили прапор російського ЦСКА на другому матчі Євро-2024
18:59
Стратегія розвитку відновлювальної енергетики й підготовка до опалювального сезону: Зеленський провів Ставку
18:48
фейк
"Захід зацікавлений у тому, щоб знищити Україну": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 20 червня
18:35
Очільниця комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна
Ми маємо разом розбиратися, що потрібно змінити, щоб повернути НАБУ до ефективної роботи, - очільниця комітету ВР
18:33
Rheinmetall
Rheinmetall отримав найбільше у своїй історії замовлення на боєприпаси - частину передадуть Україні 
18:32
Марк Рютте
Усі члени НАТО погодились на те, аби наступним генсеком став прем'єр Нідерландів Рютте, - Politico
18:18
Анонс
Аргентинскі журналісти, учасники дискусії про війну
Війна і травми пам'яті: аргентинські автори та Андрій Курков поговорять про глобальні досвіди становлення націй
18:05
Ексклюзив
американські системи ППО Patriot
У Defense Express назвали чинники рішення Румунії щодо передачі Україні Patriot
18:04
OPINION
Ростислав Демчук
Путін розраховується з Пекіном територіями
18:02
світло
В Україні 21 червня графіки відключень діятимуть впродовж усієї доби
18:01
Євро 2024, Словенія – Сербія, Мюнхен, Німеччина – 20 червня 2024 р. Зан Карнічник зі Словенії святкує свій перший гол
Словенія та Сербія зіграли внічию на Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV