У Дніпрі невідомі в балаклавах напали на ексбійця спецпідрозділу Kraken Павлова: подробиці інциденту

Про це інформує поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що на проспекті Яворницького, що у Дніпрі, близько 13:45 невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесних ушкоджень та незаконно утримували його.

За цим фактом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

"Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події", - йдеться у повідомленні.

У спеціальному підрозділі Kraken підтвердили, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець їх спецпідрозділу.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра "Сина" Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною.

Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

"Невідомі без розпізнавчих знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали забивати", - додав блогер.

Реакція Тищенка

У соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляє, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Він згодом заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.

"Сьогодні під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру", - написав він.

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".