ДБР повідомило Тищенку про підозру через події в Дніпрі

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого – ексвійськовослужбовця ЗСУ.

"Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Прокурори проситимуть для Тищенка цілодобовий домашній арешт.

"Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України", - заявили в Офісі генпрокурора.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.