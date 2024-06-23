Фактор Тищенка дискредитує парламент, він понесе політичну відповідальність, - народна депутатка Іонова
На наступних виборах Микола Тищенко понесе юридичну відповідальність, але сьогодні його фактор дискредитує парламент
Таку думку висловила народна депутатка України Марія Іонова в етері Еспресо.
"Насправді фактор Тищенка дискредитує не лише самого Тищенка і команду Зеленського. На жаль, він дискредитує сам парламент. Ми знаємо, наскільки влада робила все можливе, щоб знищити суб'єктність інституцій, законодавчих інституцій. Прикро, що деякі народні депутати роблять це власними руками. Тому що вони не можуть підміняти собою якісь правоохоронні органи, влаштовувати незаконні речі, тим більше коли це стосується військових", - зазначила вона.
Наразі завдання Зеленського і всієї команди полягає в тому, щоб Тищенко поводив себе належним чином, додала народна депутатка.
"Звичайно, Микола Тищенко на наступних виборах понесе юридичну відповідальність. Однак зараз Україна намагається швидкими кроками рухатися до ЄС. Етика в парламенті й поза парламентом має бути відповідною. Ми маємо бути дуже уважними і відповідати поведінці парламентаря країни, яка хоче стати членом ЄС. Тому це завдання Зеленського і команди, щоб Тищенко поводив себе відповідно. Загалом, ми приділяємо Тищенку багато уваги. Він нічим не відзначився в парламенті, окрім скандалу. Прикро, що пізніше суспільство буде асоціювати каденцію ВРУ з Тищенко, Безуглою і ОПЗЖ", - резюмувала Іонова.
- У четвер, 20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.
- Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.
- Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.
- Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".
- Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.
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