Фактор Тищенка дискредитує парламент, він понесе політичну відповідальність, - народна депутатка Іонова

Таку думку висловила народна депутатка України Марія Іонова в етері Еспресо.

"Насправді фактор Тищенка дискредитує не лише самого Тищенка і команду Зеленського. На жаль, він дискредитує сам парламент. Ми знаємо, наскільки влада робила все можливе, щоб знищити суб'єктність інституцій, законодавчих інституцій. Прикро, що деякі народні депутати роблять це власними руками. Тому що вони не можуть підміняти собою якісь правоохоронні органи, влаштовувати незаконні речі, тим більше коли це стосується військових", - зазначила вона.

Наразі завдання Зеленського і всієї команди полягає в тому, щоб Тищенко поводив себе належним чином, додала народна депутатка.

"Звичайно, Микола Тищенко на наступних виборах понесе юридичну відповідальність. Однак зараз Україна намагається швидкими кроками рухатися до ЄС. Етика в парламенті й поза парламентом має бути відповідною. Ми маємо бути дуже уважними і відповідати поведінці парламентаря країни, яка хоче стати членом ЄС. Тому це завдання Зеленського і команди, щоб Тищенко поводив себе відповідно. Загалом, ми приділяємо Тищенку багато уваги. Він нічим не відзначився в парламенті, окрім скандалу. Прикро, що пізніше суспільство буде асоціювати каденцію ВРУ з Тищенко, Безуглою і ОПЗЖ", - резюмувала Іонова.