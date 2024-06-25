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Скандал з Тищенком у Дніпрі: поліцейського, який був поруч з нардепом, звільнили, - Слідство.Інфо

25 червня, 2024 вiвторок
00:26
Суспільство

Після службового розслідування із правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч з нардепом Миколою Тищенком під час інциденту з колишнім військовим у Дніпрі

Зміст

Про це інформує Слідство.Інфо. 

Вказано, що у Національній поліції журналісту видання підтвердили, що співробітника Київської поліції Богдана Писаренка за результатами службового розслідування звільнили.

Він під час інциденту перебував поруч з народним депутатом Миколою Тищенком. 

Що відомо про інцидент з Тищенком у Дніпрі

20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. 

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить  до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

Теги:
Україна
Верховна Рада
ВРУ
поліція
Микола Тищенко
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