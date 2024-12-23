Інцидент з Тищенком та ексвійськовим у Дніпрі: нардеп не з'явився до суду

Про це повідомляє Суспільне.

Як пишуть журналісти, Тищенка мали примусово доставити до зали суду, проте, за словами прокурора, нардеп пообіцяв приїхати сам, тому примусу до нього не застосовували.

Пізніше прокурор повідомив, що Тищенко о 4-й ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Саме це і стало причиною його відсутності у суді.

Тим часом потерпілий Дмитро Мазоха заявив, що чекає справедливості: "Я чекаю, що він (Тищенко — ред.) все ж таки відповість за свій вчинок. Він дискредитував військових, казав, що я не військовий. Хай приїде, скаже це хлопцям".

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Тищенка

У центрі Дніпра 20 червня невідомі в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін 25 червня повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця.

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. Адвокат Тищенка поскаржився, що немає жодних доказів того, що Тищенко організував викрадення. Він додав, начебто обшук його підзахисного був проведений неналежним чином і захист навіть не повідомили про нього.

Печерський райсуд Києва на засіданні 15 листопада продовжив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку до 23 грудня.

Правоохоронці 17 грудня скерували до суду обвинувальний акт щодо Миколи Тищенка.